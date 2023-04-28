С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — ПРАЙМ. Минфин России в ближайшие дни внесет в правительство новые предложения по выравниваю условий налогообложения для россиян, которые работают на российские компании внутри страны и удаленно из-за рубежа, сообщил журналистам глава министерства Антон Силуанов. Минфин раскрыл подробности внесенного в Госдуму проекта об НДФЛ

"У нас есть предложения, чтобы уравнять принципы налогообложения для тех, кто работает здесь по трудовому договору, тех, кто работает по трудовому договору за границей, и тех, кто работает по договору оказания каких-то услуг за границей. Думаю, что это дело ближайших дней", — сказал Силуанов.

Правительство ранее внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, согласно которым россиянам, которые провели за рубежом более 183 дней в году и утратили налоговое резидентство РФ, но при этом работают удаленно на российскую компанию в российском сегменте интернета, пришлось бы платить налог с таких доходов по ставке 30%. Однако чуть позже законопроект был отозван для доработки.

"Его отозвали для того, чтобы обсудить", — объяснил Силуанов. "Другие предложения подготовим", — уточнил он. "Соответствующую законодательную инициативу мы не забросили, мы ее просто скорректируем", — подчеркнул министр. Минфин меняет порядок зачисления НДФЛ в интересах бюджетов регионов

Ставка подоходного налога для налоговых резидентов РФ составляет 13% или 15%, а для нерезидентов — 30%, но по ней облагаются только выплаты, признанные законом "доходом от источника в РФ". Зарплаты и вознаграждения работникам-нерезидентам сейчас относятся к "доходам от источника в РФ", только если речь идет о выплатах директорам предприятий. Остальные сотрудники с утратой налогового резидентства РФ перестают платить налоги в России с таких доходов.

Минфин в прошлом году предлагал закрепить законом, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Объяснял это желанием исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки НДФЛ для работающих из-за рубежа: должна ли она быть как для российских резидентов — 13% или 15%, либо как для нерезидентов – 30%.