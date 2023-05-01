Володин дал оценку проблеме уклонения от уплаты налогов
Володин призвал держать проблему уклонения от уплаты налогов на особом контроле ФНС
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Развитие современных технологий привело к появлению новых профессий и способам обогащения за счет россиян, те, кто уклоняется от уплаты налогов, должны быть на особом контроле Федеральной налоговой службы (ФНС). Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.
Депутат отметил в Telegram, что современные технологии позволили освоить новые профессии, а также новые схемы для обогащения за счет граждан и обхода закона. Те, кто "пытается учить жизни, освоив соцсети", подчеркнул он, зарабатывают "от миллионов до миллиардов" на доверии людей и с помощью мошенничества не платят налоги.
По словам Володина, держать уклонистов от налогов на особом контроле ФНС является правильным решением. Спикер указал, что средства, взысканные с таких людей, следует распределить на социальные нужды. Политик добавил, что сейчас "каждый на своём участке должен делать всё для развития" России.
"Кому много дано, с того и больше спрос", — заключил Володин.
https://1prime.ru/nalogy/20230501/840509557.html
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