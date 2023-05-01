МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Развитие современных технологий привело к появлению новых профессий и способам обогащения за счет россиян, те, кто уклоняется от уплаты налогов, должны быть на особом контроле Федеральной налоговой службы (ФНС). Такое мнение выразил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Блиновская добровольно перечислила налоговый платеж

Депутат отметил в Telegram, что современные технологии позволили освоить новые профессии, а также новые схемы для обогащения за счет граждан и обхода закона. Те, кто "пытается учить жизни, освоив соцсети", подчеркнул он, зарабатывают "от миллионов до миллиардов" на доверии людей и с помощью мошенничества не платят налоги.

По словам Володина, держать уклонистов от налогов на особом контроле ФНС является правильным решением. Спикер указал, что средства, взысканные с таких людей, следует распределить на социальные нужды. Политик добавил, что сейчас "каждый на своём участке должен делать всё для развития" России.

"Кому много дано, с того и больше спрос", — заключил Володин.