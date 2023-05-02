МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Сенаторы предлагают правительству РФ снизить ставку налога на прибыль организаций от экспортных операций для поддержки отечественного производителя, говорится в постановлении Совета Федерации по итогам "правительственного часа" с участием главы Минпромторга Дениса Мантурова. Индия может запретить экспорт сахара, сообщил Wion

Правительству предлагается "рассмотреть вопрос о снижении размера ставки налога на прибыль организаций в отношении выручки от экспортных операций (за исключением выручки от экспорта товаров в государства — участники СНГ) для поддержки российских производителей в условиях санкционных ограничений и переориентации экспортных потоков на рынки дружественных стран", отмечается в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, рекомендуется проработать вопрос о введении моратория на действие части 10 статьи 29 Лесного кодекса РФ, запрещающей предоставление лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины с давностью таксации лесов более десяти лет.

Таксация леса – это комплекс технических мероприятий, цель которых – выявление, учет, оценка, количественных и качественных характеристик леса в статике и динамике.

Также предлагается рассмотреть вопрос о возможности вывоза через любые автомобильные пункты пропуска, расположенные на российско-казахстанском участке государственной границы РФ, отдельных видов древесины и (или) продукции ее переработки, классифицируемых в товарных позициях 4404, 4406, 4407 (древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные), в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.