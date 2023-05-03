МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Сенатор и член ЛДПР Елена Афанасьева предложила в будущем ввести налог на бизнес, применяющий робототехнику вместо человеческого труда. Автоэксперт рассказал, какие машины могут попасть под "налог на роскошь"

Она сообщила РИА Новости, страх перед "наступлением нейросетей" впервые попал в национальный индекс тревожности граждан России. По ее словам, это явление понятно, поскольку уже сейчас роботизация и цифровизация производства "выдавливают" людей из многих профессий.

Она считает, что это неизбежно и рано или поздно приведет к тому, что для миллиардов человек по всей Земле не будет работы.

"Мы должны быть готовы к этому и гарантировать большинству граждан России достойный уровень жизни в новых "цифровых" реалиях. Средства на такую дорогостоящую программу придется черпать из нового налога для бизнеса, применяющего робототехнику вместо человеческого труда. Автоматизированные механизмы будут экономить столько средств, что с лихвой компенсируют новый налог. Кроме того, неисчерпаемые природные богатства страны легко позволят ввести безо всякого ущерба для экономики", — сказала она.

По словам сенатора, правительства всех развитых стран, где будут применяться современные технологии, рано или поздно будут вынуждены переводить работников на четырех-, трех- или двухдневную рабочую неделю, а затем и вводить безусловный базовый доход.

"По сути, это пожизненная пенсия для каждого. Она не даст богатства, но должна обеспечить хотя бы базовые потребности: еда, одежда, коммунальные услуги, возможность образования и досуга", — добавила парламентарий.

Она отметила, что эта тема в ближайшие десятилетия станет ключевой для политических партий, и ЛДПР в том числе, поскольку в условиях беспрецедентных технологических перемен нужно будет с удвоенной силой защищать права граждан, которые разного рода технократы будут пытаться урезать.