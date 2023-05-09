ПАРИЖ, 9 мая — ПРАЙМ. Министр-делегат общественных счетов Франции Габриэль Атталь во вторник представил план правительства по борьбе с уклонением от уплаты налогов и, в частности, пообещал на 25% усилить контроль за самыми богатыми компаниями и предпринимателями. Шольц призовет Евросоюз к большим реформам

"Наша цель – заставить ультрабогатых людей и транснациональные корпорации, которые мошенничают, платить то, что они должны", — заявил Атталь на пресс-конференции, которая транслировалась телеканалом BFMTV.

Он сообщил, что правительство до конца второго президентского срока Эммануэля Макрона в 2027 году планирует "на 25% усилить контроль" за самыми богатыми компаниями и предпринимателями и намерено каждые два года проводить проверки ста компаний с наибольшей капитализацией.

Новый план французского правительства называют "планом против ультрабогатых", призванным стать одной из составляющих для восстановления государственных финансов. Атталь напомнил, что в 2022 году Франция получила "рекордные", по его словам, 14,6 миллиарда евро в результате действий по борьбе с уклонением от уплаты налогов – на 8,2% больше, чем годом ранее.

Минфин также планирует ужесточить наказание за неуплату налогов в форме изъятия права на налоговые льготы, а также права голосовать "на определённый срок".

Также во Франции будет создана разведка по вопросам налоговых сборов, которая будет заниматься расследованием международных налоговых преступлений. В ней будут задействованы около ста агентов, в арсенале доступных им средств будут "прослушка, сбор данных, установка радиомаячков".

Всего до 2027 года министерство планирует привлечь к работе еще 1500 специалистов для усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов, таким образом увеличив число сотрудников на 15%, сообщил министр.

На данный момент объем средств, который государство теряет из-за неуплаты налогов, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов евро, указал телеканал.