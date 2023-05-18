МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера, будет единой — 13-15%, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом РФ или нет, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов, слова которого приводятся в материалах на сайте Минфина. Возмещения дольщикам при банкротстве застройщика освободят от НДФЛ

В конце апреля правительство РФ внесло в Госдуму ряд поправок в Налоговый кодекс. Поправки, в частности, относят к доходам от источника в России оплату российскими организациями работ, выполненных удаленно через интернет "с использованием доменных имен и сетевых адресов, находящихся в российской национальной доменной зоне и (или) информационных систем, технические средства которых размещены на территории Российской Федерации". Кроме того, проект содержал ряд других новаций в налоговой сфере. Однако почти сразу же проект был отозван для доработки.

"Также был решен вопрос с налогообложением удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13/15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта", — сказал он, комментируя обновленную версию законопроекта.

Сазанов в беседе с журналистами отметил, что сейчас, если налогоплательщик работает с российской организацией, то эта организация является налоговым агентом и ей необходимо определять ставку налога в зависимости от каждой конкретной ситуации. "Когда сотрудник работает в удаленном формате, конечно, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или не является. Поэтому со следующего года предлагается унифицировать правила — уточнить виды доходов удаленных сотрудников и вне зависимости от статуса их налогового резидентства установить единую ставку налога 13/15%. Это существенно упростит механизм администрирования для налоговых агентов", — добавил он. Опрос показал, насколько работодателям важно, откуда работают "удаленщики"

"Если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, в таком случае эта иностранная компания должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке 13-15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию", — отметил замминистра, комментируя ситуацию с тем, как будет осуществляться уплата налогов в случае с иностранными компаниями.

При этом он также прокомментировал возможные риски в связи с двойным налогообложением в этой ситуации. "Если со страной, в которой зарегистрирована эта иностранная компания, заключено соглашение об избежании двойного налогообложения, то есть право принять уплаченный налог к зачету (в случае приостановки соглашений, нормы продолжат действовать)", — отметил он.

Минфин РФ в прошлом году предлагал закрепить в законодательстве, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Минфин объяснял это желанием исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции. Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки НДФЛ, которую работодатели должны платить за сотрудников, работающих из-за рубежа: должна ли она быть как для российских резидентов — 13% или 15%, либо как для нерезидентов — 30%.