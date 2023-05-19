ЛДПР представила законопроект об освобождении от транспортного налога
ЛДПР предложила освободить многодетных и единственных родителей от транспортного налога
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.
Законопроект направлен в кабмин.
"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому субъектам Российской Федерации при установлении налоговых льгот следует предусматривать возможность освобождения от уплаты транспортного налога лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единственных родителей (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении), воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
При этом освобождение от уплаты транспортного налога для данных категорий лиц предлагается распространить на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.
В пояснительных материалах отмечается, что данная норма "позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель".
https://1prime.ru/nalogy/20230519/840632782.html
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