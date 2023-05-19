МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить от уплаты транспортного налога многодетных родителей, а также единственных родителей, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости. Налог на роскошь-2023: виды имущества, ставки, формулы расчета

Законопроект направлен в кабмин.

"Законопроектом предлагается внести изменение в статью 3611 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, согласно которому субъектам Российской Федерации при установлении налоговых льгот следует предусматривать возможность освобождения от уплаты транспортного налога лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, а также единственных родителей (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении), воспитывающих несовершеннолетнего ребенка (детей)", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

При этом освобождение от уплаты транспортного налога для данных категорий лиц предлагается распространить на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

В пояснительных материалах отмечается, что данная норма "позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель".