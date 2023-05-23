МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Все налогоплательщики-физические лица в России могут проверить баланс своих расчетов с государством на едином налоговом счете (ЕНС), соответствующий раздел заработал в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России, сообщил глава ведомства Даниил Егоров. Налоги для физических лиц в 2023 году: виды, ставки, санкции за неуплату

"Раздел единого налогового счета открыт во всех личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц. 46 миллионов пользователей уже могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов", — сообщил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. В новом разделе, по его словам, можно увидеть совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций за предыдущие годы.

"Также открыты 800 тысяч кабинетов индивидуальных предприниматели и юридических лиц, в ближайшее время эта планомерная работа будет завершена. Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом. Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов", — сообщил глава ФНС.

В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков: по словам Егорова, ранее из-за большого количества реквизитов для уплаты в бюджетной системе ежегодно насчитывалось от 60 до 80 миллиардов рублей невыясненных платежей.

"Теперь такие ситуации исключены. А в рамках перехода на ЕНС для соблюдения прав налогоплательщиков был оперативно принят ряд мер: не применялись штрафы и взыскания в первые четыре месяца, введен мораторий на приостановку операций по счетам, а постановление Правительства продлило до полугода сроки по взысканию задолженности, чтобы налогоплательщики успели провести сверку с налоговым органом", – сказал он.

Глава ФНС также напомнил, что сейчас власти готовят изменения в законодательство о ЕНС. В частности, предлагается при распределении единого налогового платежа в первую очередь переводить средства на погашение начислений по НДФЛ, а потом уже пропорционально по другим налогам. Кроме того, предусмотрен механизм более раннего зачисления средств в бюджеты, если налогоплательщики уплатили налог раньше.

"Если я сдал раньше уведомление, декларацию по подоходному налогу, то в этом случае начисление не ждет срока 28 число, а производится сразу. У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете", — пояснил Егоров.