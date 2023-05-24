МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Власти РФ планируют изменить подходы к налогообложению предпринимателей, которые самостоятельно занимаются своим бизнесом через специализированные платформы, с тем, чтобы возложить на эти платформы агентские обязанности по уплате налогов, рассказал глава Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Налог на роскошь-2023: виды имущества, ставки, формулы расчета

Сейчас для предпринимателей действует универсальное правило: они обязаны исчислять свои налоги сами, как самостоятельно занимающиеся бизнесом. "Опять же, насколько я знаю, идет законопроект, я не хочу предупреждать его, который вносит изменение и на определённые платформы возлагает обязанность по агентскому удержанию", – сообщил Егоров, отвечая на вопрос сенатора об администрировании налогов на доходы уехавших за рубеж россиян.

Также он напомнил о готовящемся в правительстве законопроекте, который возлагает на компании агентские функции по уплате подоходного налога за работающих из-за рубежа сотрудников.

"Насколько я знаю, у нас в правительстве сейчас находится законопроект, который говорит о том, что в этой ситуации нужно создать агентскую функцию для российских компаний, для того чтобы они удерживали этот налог, если человек является резидентом", – сказал глава ФНС.

Сейчас налогоплательщик, который провел за рубежом 183 дня, теряет налоговое резидентство РФ и должен исчислять налоги самостоятельно. При этом необходимость платить налоги в России для уехавшего зависит от того, считаются ли его доходы полученными от источника в РФ или – от источника за пределами страны.

По действующим нормам, доходы, которые россияне получают, находясь за рубежом, относятся к так называемым "доходам у источника за пределами РФ", даже если эти доходы им выплачивает российская организация. "При том, что там есть два вида получения доходов: первый – от головной организации, второй – если филиал российской организации находится за пределами РФ", — уточнил Егоров.

"Если он не является резидентом – то, как по нашему законодательству, так и по соглашениям об избежании двойного налогообложения, это считается доходами, полученными за пределами РФ, то есть принадлежащими другой юрисдикции", – констатировал глава ФНС.

"И третье с точки зрения администрирования – это прежде всего обмен данными, это анализ финансовых транзакций, который нам позволяет видеть, какие доходы, какие активы на счетах находятся у наших граждан на счетах, и, кстати, не только граждан, но и юридических лиц", – добавил он.