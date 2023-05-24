Минфин не работает над предложением депутатов по изменениям прогрессивной шкалы НДФЛ
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не прорабатывает изменения в прогрессивной шкале по налогу на доходы физических лиц, которые ранее были предложены депутатами, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах Евразийского экономического форума.
"Нет, такие идеи сейчас не обсуждаем", — сказал он, отвечая на вопрос, прорабатывает ли министерство возможное изменение прогрессивной шкалы, которое ранее предлагали депутаты.
Ранее на неделе группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об установлении ставки подоходного налога (НДФЛ) в размере 30% для доходов, превышающих 10 миллионов рублей в год, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ.
В настоящее время базовая ставка налога на доходы физических лиц установлена в размере 13%, а в отношении сумм, превышающих 5 миллионов рублей в год, — 15%.
Россия с 2021 года отказалась от плоской шкалы налога на доходы физических лиц, повысив до 15% с привычных 13% ставку для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. Собранные от повышения ставки средства направляются на лечение детей с редкими заболеваниями.
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https://1prime.ru/nalogy/20230524/840671586.html