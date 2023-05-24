ЖЕНЕВА, 24 мая — ПРАЙМ. Швейцарские депутаты из Комиссии по экономике отклонили предложение облагать налогом огромные прибыли, полученные некоторыми швейцарскими компаниями благодаря конфликту на Украине, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. Аналитик рассказал, в каком случае Россия национализирует активы Швейцарии

"Пятнадцатью голосами против десяти комиссия предлагает отказаться от инициативы, выдвинутой национальным советником (депутатом — ред.) Бальтазаром Глеттли, которая направлена на введение на федеральном уровне временного налога на непредвиденную прибыль, полученную в результате войны в Украине", — сказано в документе.

Отклоненная инициатива предлагала обложить налогом швейцарские компании, которые извлекли выгоду из резкого роста мировых цен на сырье для получения значительной прибыли, учитывая, что 80% российской торговли сырьевыми товарами осуществляется через Швейцарию.

"Большинство членов комиссии придерживается мнения, что такой налог значительно нарушит рыночные механизмы и приведет к нежелательным побочным эффектам. Кроме того, комиссия отмечает, что налогообложение непредвиденной прибыли технически вряд ли применимо", — добавляет пресс-служба парламента.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в продолжении конфликта на Украине заинтересованы получающие рекордную прибыль производители оружия, спекулянты и крупные западные экономические круги.