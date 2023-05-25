МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, когда их доходы упали на 50% и более, соответствующий документ размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова. В Польше изменят конституцию для конфискации российских активов

Нилов отметил, что законопроект направлен в кабмин.

"Законопроектом предлагается освободить, в первую очередь, но не ограничиваясь ими, индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, в которых их доходы упали на 50 процентов и более", — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В пояснительных материалах отмечается, что санкции в отношении России, ограничения на российскую нефть "влияют и на деловой климат в стране, индивидуальных предпринимателей и планирующих начать предпринимательскую деятельность".