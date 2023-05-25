В России могут освободить ИП от страховых взносов в периоды падения доходов
В ЛДПР предлагают освободить ИП от страховых взносов в периоды падения доходов на 50 процентов
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. ЛДПР подготовила законопроект, которым предлагается освободить индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, когда их доходы упали на 50% и более, соответствующий документ размещен в телеграм-канале замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослава Нилова.
Нилов отметил, что законопроект направлен в кабмин.
"Законопроектом предлагается освободить, в первую очередь, но не ограничиваясь ими, индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов за периоды, в которых их доходы упали на 50 процентов и более", — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В пояснительных материалах отмечается, что санкции в отношении России, ограничения на российскую нефть "влияют и на деловой климат в стране, индивидуальных предпринимателей и планирующих начать предпринимательскую деятельность".
https://1prime.ru/nalogy/20230525/840678829.html
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