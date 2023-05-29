МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ возмещения, полученные гражданами-дольщиками согласно региональному законодательству при банкротстве застройщиков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Банк России пояснил изменения в регулировании ипотеки с 1 июня

При банкротстве застройщика не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, полученные гражданами — участниками строительства за счет имущества публично-правовой компании "Фонд развития территорий".

В то же время бывают случаи, когда при банкротстве застройщиков пострадавшие участники долевого строительства, вложившие деньги в строительство многоквартирных домов, получают возмещение в виде объектов недвижимого имущества в соответствии с законодательством субъектов РФ по защите прав дольщиков. Но в этом случае эти доходы облагались НДФЛ на общих основаниях.

Новый закон освобождает такие доходы от НДФЛ в качестве меры по защите прав граждан — участников долевого строительства. Это позволяет восстановить социальную справедливость в отношении дольщиков, получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ при банкротстве застройщиков.

Освобождение от НДФЛ может предоставляться лишь по одному из оснований: либо при получении возмещения в соответствии с федеральным законом о Фонде развития территорий, как и было предусмотрено, либо если оно получено по законодательству субъектов РФ.

Закон вступает в силу через месяц после официального опубликования.