МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, полностью освобождающий от НДФЛ с 2024 года материальную помощь нуждающимся студентам колледжей и вузов. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас, согласно законодательству от НДФЛ освобождается матпомощь студентам лишь в размере до 4 тысяч рублей.

Новый закон освобождает от налога на доходы физических лиц материальную поддержку, оказываемую нуждающимся студентам в соответствии со статьей 36 закона "Об образовании в РФ".

Таким образом, студенты, аспиранты и докторанты не будут платить НДФЛ с любых сумм материальной поддержки, поясняла член бюджетного комитета Госдумы Галина Данчикова.

Кроме того, от уплаты налога на имущество в федеральной территории "Сириус" освобождаются образовательные организации и организации, основным видом экономической деятельности которых в течение всего налогового периода является деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11).

Эта льгота будет действовать лишь в отношении объектов недвижимости, введенных в эксплуатацию начиная с 1 января 2022 года, площадью свыше 15 тысяч квадратных метров. Но если такие объекты используются в деятельности по организации и проведению азартных игр, освобождение к ним применяться не будет.

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года, а нормы, касающиеся налога на имущество организаций, будут распространяться на правоотношения начиная с налогового периода 2023 года.