ДОХА, 8 июн — ПРАЙМ. Российское и оманское правительства подписали соглашение, которое позволит избежать двойного налогообложения на доходы и предотвратить уклонение от уплаты налогов, с целью расширения двустороннего инвестиционного сотрудничество, сообщило госагентство новостей султаната ONA и Министерство финансов России. "Новатэк" просит отменить налог для иностранных инвесторов СПГ, пишет СМИ

Соглашение подписали статс-секретарь, замглавы Минфина России Алексей Сазанов и глава глава налоговой службы Омана Сауд Бен Нассер Аль Шукайли.

По данным издания, документ "юридически защитит инвесторов от двойного налогообложения и регулирование налогообложения между двумя дружественными странами". Как отметило ONA, соглашение позволит расширить инвестиции и торговый обмен между Россией и Оманом.

В свою очередь российское ведомство сообщило, что документ "учитывает особенности двустороннего экономического сотрудничества и уровня экономического развития" сторон, а также отвечает обозначенной президентом России Владимиром Путиным "цели по предотвращению вывода капитала из страны и отражает рекомендации плана BEPS".

Соглашение установит общую ставку налога у источника на доходы в виде дивидендов в размере 15 процентов, и пониженная ставка десять процентов — на доходы в виде дивидендов компаний, которые владеют в течение года не менее чем 20 процентов долей участия в капитале компании, выплачивающей указанные дивиденды. Отмечается, что ставка налога на процентные доходы также составит десять процентов, как и ставка на роялти. Подчеркивается, что доходы в виде дивидендов и процентов для государственных структур, госкомпаний и других форм государственных инвестиций от налогов освободят.

Кроме того, документ определяет порядок налогообложения доходов от международных перевозок с четким определением перечня доходов, на которые распространяется регулирование, а также уплату налогов с доходов от отчуждения акций или аналогичных прав, представленных недвижимым имуществом, по месту его нахождения.

"Подписание соглашения является важным шагом для дальнейшего углубления экономического сотрудничества России и Омана. В 2022 году объем взаимной торговли между нашими странами уже показал рост на 46%, необходимо и дальше увеличивать торговый оборот и укреплять экономическое взаимодействие. Главная цель заключения соглашения для нас — это взаимное привлечение прямых инвестиций в экономику обеих стран, развитие торговли, туризма и транспорта", — пояснил Сазанов.

По данным Минфина, протокол должны ратифицировать до конца 2023 года.