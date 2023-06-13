МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Идея об уплате налога на сверхприбыль прошлых лет была предложена бизнесом, а не государством, при этом бизнес, скорее всего, не хочет платить этот налог в бюджет в следующем году, так как в этом году доходы сильно снизились, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Белоусов оценил рост инвестиций в основной капитал в России

"Я вам открою большую тайну: идея этого налога — windfall tax (единовременный взнос в бюджет — ред.) про 300 миллиардов — принадлежит бизнесу, а не государству. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: "Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим". А дальше начались нюансы: кто сколько? И это все паноптикум просто", — сказал он в ходе встречи Клуба ПМЭФ в эфире телеканала РБК.

Белоусов отметил, что с большим уважением относится к бизнесу, потому что "реально многие из них — это настоящие патриоты, что бы про них ни говорили". "И работают не потому, что их всех под санкциями (держат — ред.), а потому что считают, что у них здесь дом. Они очень тесно себя идентифицируют со страной. Не все, но многие", — добавил он.

Отвечая на вопрос о том, изъявляет ли бизнес желание заплатить windfall tax и в следующем году, Белоусов ответил: "сомневаюсь, что такое желание есть". "Потому что просто в этом году доходы бизнеса очень сильно припали, по крайней мере по динамике, по сравнению с прошлым годом. В нашем прогнозе динамика доходов прибыльных предприятий ниже, чем в прошлом году, а если общую брать прибыль — она растет меньше чем на 1% в текущих ценах", — пояснил он. Мантуров оценил настроение российского бизнеса в преддверии ПМЭФ-2023

Тем не менее, как отметил первый вице-премьер, бизнес и государство должны быть партнерами. "Мы делаем шаги в этом отношении, но мы должны стать партнерами: старший партнер и младший партнер. Почему? Потому что в наших условиях государство — это не ночной сторож и даже не баланс между обществом и государством. У нас государство берет на себя многие функции гражданского общества. Так уж получилось, к сожалению, исторически так получилось", — добавил он.

Это была вторая встреча Клуба ПМЭФ – сообщества ведущих политических деятелей, ученых и экспертов, постоянно принимающих участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума. Участников клуба можно по праву называть амбассадорами ПМЭФ.

ПМЭФ-клуб является площадкой для обсуждения тем и вопросов глобальной экономики, политики, социального развития, которые впоследствии будут вынесены в повестку Форума, станут основными вехами его программы.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.