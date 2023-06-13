МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. СРЕДСТВА ЕДИНОВРЕМЕННОГО ВЗНОСА В БЮДЖЕТ СО СВЕРХПРИБЫЛИ КОМПАНИЙ ПОЙДУТ НА АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ — СИЛУАНОВ

ЗАКОНОПРОЕКТ О ЕДИНОВРЕМЕННОМ ВЗНОСЕ В БЮДЖЕТ СО СВЕРХПРИБЫЛИ КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ОДОБРЕН НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ — МИНФИН

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