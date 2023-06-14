С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн — ПРАЙМ. Минфин РФ ввел единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, работающих удаленно, независимо от того, являются они налоговыми резидентами РФ или нет, чтобы не допустить перетока трудовой силы за рубеж, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов в кулуарах ПМЭФ. Минфин рассказал, когда вступят в силу новые параметры топливного демпфера

Минфин РФ в прошлом году предлагал закрепить в законодательстве, что сотрудники российских компаний, работающие удаленно из-за рубежа, должны платить налоги в РФ. Минфин объяснял это желанием исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой юрисдикции.

Основная дискуссия тогда развернулась вокруг ставки НДФЛ, которую работодатели должны платить за сотрудников, работающих из-за рубежа: должна ли она быть как для российских резидентов — 13% или 15%, либо как для нерезидентов — 30%.

Как пояснял в начале мая Сазанов, согласно доработанному законопроекту, ставка НДФЛ для уехавших сотрудников, работающих удаленно как по трудовым договорам, так и по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), будет единой — 13-15%, независимо от того, является ли работник налоговым резидентом РФ или нет. Он отмечал, что сейчас, если налогоплательщик работает в удаленном формате, компаниям сложно проверять, является он российским налоговым резидентом или нет.

По мнению Сазанова, унифицированные правила, которые будут введены со следующего года, должны упростить механизм администрирования для налоговых агентов. Он уточнял, что если российский налоговый резидент оказывает услуги иностранной компании, то в таком случае эта иностранная компания должна стать налоговым агентом, встав на учет в налоговом органе, и уплатить налоги также по ставке 13-15%. Если же иностранная компания не выполнила свою функцию налогового агента, налогоплательщик должен уплатить налог самостоятельно, подав декларацию.

"Если вводить 30%-ую ставку, эти предприятия, на которые работают физлица, могут создать филиалы за рубежом и трудоустроить физлица там. Соответственно, мы потеряем тогда не только НДФЛ, но и страховые взносы. Поэтому, с точки зрения, чтобы избежать такого перетока трудовой силы, мы предложили единую ставку как для резидентов, так и не резидентов", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.