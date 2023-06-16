Греф заявил, что российский бизнес ждет роста налоговой нагрузки с нового года
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Очевидно, что она (расходная часть бюджета — ред.) будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", — сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Ранее в ходе выступления он отметил, что есть четыре важнейших приоритета правительства — это национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://1prime.ru/nalogy/20230616/840845027.html
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