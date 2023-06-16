С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Расходы российского бюджета в будущем будут только расти, поэтому бизнес ждет увеличения налоговой нагрузки, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Минфин оценил потенциал налоговых поступлений от майнинга в России

"Очевидно, что она (расходная часть бюджета — ред.) будет расти. Единственная такая степень свободы — это объем и направление расходов бюджета на поддержку экономики. Во многом остальные расходы являются детерминированными. Из чего бизнес делает вывод, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки", — сказал он, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Ранее в ходе выступления он отметил, что есть четыре важнейших приоритета правительства — это национальная безопасность, снижение социального неравенства, развитие инфраструктуры, а также импортозамещение и технологическое развитие.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.