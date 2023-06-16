С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) имеет "парочку вопросов" к законопроекту о налоге на сверхприбыль крупных компаний, который внесен правительством в Госдуму, и планирует его "пошлифовать", сообщил глава организации Александр Шохин. Греф предрек рост налоговой нагрузки на бизнес

"Сейчас мы смотрим на тот текст (законопроекта – ред), и у нас есть парочка вопросов, которые мы хотели бы, чтобы были учтены при втором чтении", — сказал Шохин в интервью телеканалу Россия-24 в рамках ПМЭФ.

В частности, по его словам, технико-юридические формулировки законопроекта позволяют толковать по-разному величину ставки налога: 5% или 10% от прибыли прошлых лет.

Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое — до 5%.

Шохин пояснил, что по нынешней редакции, любая, даже техническая ошибка, например, переплата, совершенная компанией до 1 ноября, может привести к тому, что налоговый орган с 1 января следующего года будет вправе доначислить ей налог по ставке 10%. "Поэтому мы считаем, кое-что пошлифовать нужно", — сказал он.

Глава РСПП также назвал неидеальной формулу этого налога. Он напомнил, что два года назад власти обсуждали формулу на конъюнктурную сверхприбыль "Но почему-то забросили. А там была идея, что за основу надо брать денежный поток компаний, который означает, что облагается прибыль после всех расходов, в том числе инвестиционных", — сказал он.

Шохин сообщил также, что получил заверения от властей, что в будущем таких сборов вводиться не будет. "Мы договорились, что это в последний раз", – заявил глава РСПП.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.