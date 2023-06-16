С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов считает нецелесообразным вводить налог на сверхприбыль на постоянной основе. Орешкин назвал повышение налоговой нагрузки на бизнес контрпродуктивным

"Думаю, что это было бы неправильно", – сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия-24" в рамках ПМЭФ, отвечая на вопрос о возможности введения сбора со сверхприбыли крупного бизнеса на регулярной основе.

"Мы договаривались, что это будет одноразовый сбор за сверхприбыль. Есть совершенно другие источники для того, чтобы на плановой основе договариваться о каких-то дополнительных вопросах взаимодействия с бизнесом. Не думаю, что это целесообразно делать – делать этот сбор на постоянной основе". – добавил он.

Законопроект о единовременном взносе в бюджет со сверхприбыли крупных компаний был одобрен правительством и внесен в Госдуму в начале недели. Он коснется крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превышает 1 миллиард рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Но если компания заплатит его до 1 ноября текущего года, то ставка будет уменьшена вдвое — до 5%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.