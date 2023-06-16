С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Механизм инвестиционного налогового вычета следует перезапустить с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил российский лидер Владимир Путин. Силуанов оценил введение налога на сверхприбыль

Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

"Нужно повысить востребованность инвестиционного налогового вычета. Считаю правильным, если мы целевым образом сориентируем этот инструмент на проекты укрепления именно технологического суверенитета нашей страны", — сказал Путин.

Он отметил, что сначала меру следует внедрить в регионы с "небольшими бюджетным возможностями".

Путин призвал комиссию Госсовета по инвестицию и деловые круга проработать этот вопрос для запуска механизма инвестиционного налогового вычета с обновленными параметрами с 2024 года.