Путин призвал перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета
Путин заявил, что необходимо перезапустить механизм инвестиционного налогового вычета
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Механизм инвестиционного налогового вычета следует перезапустить с упором на проекты укрепления технологического суверенитета, заявил российский лидер Владимир Путин.
Глава государства в пятницу выступил на пленарном заседании ПМЭФ-2023.
"Нужно повысить востребованность инвестиционного налогового вычета. Считаю правильным, если мы целевым образом сориентируем этот инструмент на проекты укрепления именно технологического суверенитета нашей страны", — сказал Путин.
Он отметил, что сначала меру следует внедрить в регионы с "небольшими бюджетным возможностями".
Путин призвал комиссию Госсовета по инвестицию и деловые круга проработать этот вопрос для запуска механизма инвестиционного налогового вычета с обновленными параметрами с 2024 года.
https://1prime.ru/nalogy/20230616/840855649.html
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