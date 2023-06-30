МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Акциз на ввозимые электронные сигареты принес бюджету РФ в 2022 году в три раза больше средств, чем акциз на нагреваемый табак — 2,83 миллиарда рублей против 923 миллионов рублей, следует из материалов к проекту закона об исполнении бюджета за прошлый год, внесенного правительством РФ в Госдуму. В Госдуме предложили приравнять продажу вейп-устройств к продаже сигарет

"Акцизы на электронные системы доставки никотина, ввозимые на территорию Российской Федерации… 2 831 357 763,17 (рублей — ред.)… Акцизы на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, ввозимый на территорию Российской Федерации… 923 234 884,13 (рублей — ред.)", — говорится в документе.

Там также добавляется, что акциз на жидкости для электронных сигарет (вейпов) принес бюджету 3,507 миллиарда рублей в прошлом году, а акциз на устройства для нагревания табака — 357 миллионов рублей.

В конце января текущего года президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий с 1 марта ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, а также на жидкости для электронных сигарет (вейпов), одновременно отменяя акциз на сами вейпы.

Так, ставки акцизов на жидкости для вейпов на период с 1 марта по 31 декабря 2023 года увеличились до 20 рублей за миллилитр, на весь 2024 год — до 21 рубля, на 2025 год — до 22 рублей, а на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания — до 8669 рублей, 9016 рублей и 9377 рублей за килограмм соответственно. Жидкостью для вейпов, согласно закону, признается любая жидкость с содержанием жидкого никотина в объеме от 0,1 миллиграмма на миллилитр для электронных систем доставки никотина, в том числе содержащуюся в них.