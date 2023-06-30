МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Правительство России продлило до 31 декабря 2023 года срок, когда не будут начисляться пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах, говорится в материалах на сайте Минфина России. Минфин раскрыл, на какие отрасли придется уплата налога на сверхприбыль

"До 31 декабря 2023 года продлен срок, в течение которого не будут начисляться пени, если налогоплательщик допустил ошибки при формировании уведомления об исчисленных налогах. Важное условие: на едином налоговом счете должно быть достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога", — говорится в сообщении.

"Постановление Правительства Российской Федерации продлевает действие пункта 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 29.03.2023 № 500 "О мерах по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, в 2023 году", — уточняется там же. В соответствии с постановлением правительства, которое было принято в марте, эта мера действовала с 1 января по 30 июня 2023 года.

Как сообщили в министерстве, мера позволит смягчить условия перехода на единый налоговый счет и даст возможность привыкнуть к новым условиям расчетов с бюджетом без негативных последствий. Кроме того, как указывают в министерстве, продление срока защитит тех налогоплательщиков, которые допускали ошибки при направлении уведомлений об исчислении авансовых платежей или по которым банки своевременно не передали данные об их платежах.

"Таким образом, в условиях формирования единого сальдо расчетов с бюджетом у них будет дополнительное время на сверку с налоговым органом", — обращает внимание Минфин.

В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков.