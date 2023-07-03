МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Китай призвал развивающиеся страны выступить против введения налога на углеродные выбросы от судоходства и нереалистичных амбиций развитых стран по их снижению, которые приведут к значительным финансовым затратам, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. Министр труда Испании призвала ввести постоянный налог для богатых

Источники сообщают, что в преддверии июльской встречи международной морской организации (ИМО) Пекин разослал развивающимся странам дипломатическую ноту, где предупредил, что "чрезмерно амбициозная цель по сокращению выбросов" серьезно затруднит устойчивое развитие международного судоходства, значительно увеличит стоимость морских поставок и затормозит восстановление мировой экономики.

"Развитые страны подталкивают ИМО к достижению нереалистичных планов и амбиций. Они выступают за фиксированный сбор, который приведет к значительному увеличению стоимости морского транспорта", — отмечается в документе, полученном в распоряжение издания.

Газета пишет, что к концу следующей недели ИМО взяла на себя обязательство укрепить свою цель к 2050 году вдвое сократить углеродные выбросы по сравнению с уровнем 2008 года, которая, в свою очередь, подвергается критике со стороны защитников окружающей среды из-за ее "слабости".

Издание отмечает, что протест против налога на выбросы для судоходных компаний поддержали Бразилия, Аргентина и ЮАР, опасаясь, что он повысит стоимость экспорта для их крупных сырьевых рынков.