МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Часть деклараций сотрудников администрации президента РФ проверена, еще часть находится в процессе проверки, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков посоветовал обратиться в правительство насчет ограничения экспорта

"Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно", — сказал он.

В апреле Песков сообщал, что сотрудники администрации президента России сдали декларации в установленные сроки.

Публиковаться декларации не будут. Указ о приостановке публикации деклараций чиновников был опубликован 29 декабря. Президент ввел данные требования на период специальной военной операции.

Как ранее сообщал журналистам Песков, указ президента РФ Владимира Путина о запрете размещать в интернете и передавать в СМИ данные о доходах чиновников, которые должны публиковаться по закону о противодействии коррупции, касается только тех, кто работает в новых регионах. В феврале Путин подписал закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном (обобщенном) виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.