Правительство хочет изменить механизм инвестиционного налогового вычета
Правительство разработало законопроект, меняющий порядок инвестиционного налогового вычета
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который совершенствует механизм инвестиционного налогового вычета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"По поручению главы государства разработан законопроект, который совершенствует механизмы инвестиционного налогового вычета. Он устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне, ну и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение страной технологического суверенитета", — заявил он в ходе заседания кабмина.
Теперь воспользоваться таким вычетом смогут компании, включенные в соответствующий реестр, уточнил Мишустин.
"Государство будет возвращать им до четверти капитальных затрат на протяжении пять лет", — добавил он.
https://1prime.ru/nalogy/20230706/841020803.html
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