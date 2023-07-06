МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ подготовило законопроект, который совершенствует механизм инвестиционного налогового вычета, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Активы российских инвесторов с 2018 года выросли почти в два раза

"По поручению главы государства разработан законопроект, который совершенствует механизмы инвестиционного налогового вычета. Он устанавливает единые критерии применения этой льготы на региональном уровне, ну и привязку к реализации проектов, в том числе направленных на достижение страной технологического суверенитета", — заявил он в ходе заседания кабмина.

Теперь воспользоваться таким вычетом смогут компании, включенные в соответствующий реестр, уточнил Мишустин.

"Государство будет возвращать им до четверти капитальных затрат на протяжении пять лет", — добавил он.