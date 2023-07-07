МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 12 по 18 июля включительно вырастет до 2989,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на экспорт кукурузы — вырастет до 1237,4 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 5 июля

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 239,2 доллара за тонну, на ячмень — при цене 174 доллара, на кукурузу — при цене 198,4 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 5 по 11 июля включительно составляет 2609,6 рубля за тонну, на экспорт ячменя — равна нулю, для кукурузы — 832,7 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.