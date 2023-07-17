МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал поправку правительства о расширении перечня организаций, которые не будут платить налог на сверхприбыль. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 19 июля. Госдума ратифицировала протокол о порядке взимания НДС на территории ЕАЭС

В целях увеличения доходов федерального бюджета законопроект предусматривает однократную уплату такого налога крупными компаниями, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей.

Первоначально предполагалось, что не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты налога на сверхприбыль освобождались также компании нефтегазового сектора и добычи угля, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо, пояснял ранее Минфин.

Бюджетный комитет поддержал поправку кабмина о выведении из-под налога на сверхприбыль еще ряда категорий. Из состава его плательщиков исключаются также застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Другой правительственной поправкой предлагается установить особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль по сравнению с 2021 годом уменьшилась более чем в два раза. Для них сумма налога на сверхприбыль не должна быть более 10% от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах.

Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.

Власти планируют привлечь в федеральный бюджет за счет налога на сверхприбыль 300 миллиардов рублей. Предполагается, что средства от этого налога будут направлены на поддержку и развитие социальной сферы.