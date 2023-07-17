МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Минфин РФ не поддерживает предложение освободить от уплаты налога на сверхприбыль энергетические компании с госдолей свыше 20%, следует из заявления замминистра Алексея Сазанова, сделанного в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам. Госдума одобрила освобождение от налога на сверхприбыль ряд организаций

Заявление также относится к также дочерние и зависимые хозяйственные общества этих энергетических компаний.

"Предлагаем отклонить", — прокомментировал Сазанов поправку ко второму чтению законопроекта "О налоге на сверхприбыль", предложенную Завальным.

Поправка также предполагала ряд других предложений, в том числе выведение из-под налога на сверхприбыль прошлых лет организаций, осуществлявших в течение 2022 года стивидорную деятельность, связанную с погрузкой-выгрузкой угля (транспортную обработку грузов в виде угля). В ходе обсуждений комитет Госдумы отклонил и эту инициативу.

В конце июня комитет Госдумы по энергетике предлагал исключить из перечня плательщиков налога на сверхприбыль дополнительно ряд компаний ТЭК, в том числе в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Первоначально предполагалось, что не будут платить этот налог компании, созданные после 2020 года, малые и средние предприятия, плательщики единого сельхозналога. От уплаты освобождались также нефтегазовые и угледобывающие компании, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия. Тем не менее, Бюджетный комитет поддержал поправку кабмина о выведении из-под налога на сверхприбыль еще ряда категорий. Так, из состава его плательщиков исключается ряд застройщиков, финансовых организаций и компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации.

Ставка налога на сверхприбыль составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года. В законопроекте предлагается реализовать такое решение через налоговый вычет.