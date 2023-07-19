"Новые люди" предложили ввести налоговый вычет на спортивные товары
"Новые люди" направили в правительство проект о введении налогового вычета на спорттовары
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МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" в Госдуме направила в правительство РФ законопроект о налоговом вычете на необходимые спортивные товары, рассказали в пресс-службе партии.
"Фракция "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым отправила на заключение в правительство законопроект, который позволит людям получить налоговый вычет не только на занятия спортом, но и на необходимые спортивные товары", — сообщили в партии.
Как отметил Нечаев, спорт — главная "мягкая сила", инструмент для культурной экспансии.
"Чтобы спорт стал по-настоящему массовым, он должен быть доступным. Но сегодня отправить ребенка на теннис многим родителям просто не по карману: одна профессиональная ракетка стоит от 15 тысяч рублей. Чтобы собрать нужный инвентарь фехтовальщику или боксеру, нужны немалые деньги. В итоге многие отсекаются уже на старте", — приводит пресс-служба слова Нечаева.
https://1prime.ru/nalogy/20230719/841125261.html
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