МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Фракция "Новые люди" в Госдуме направила в правительство РФ законопроект о налоговом вычете на необходимые спортивные товары, рассказали в пресс-службе партии. Дания отменила избежание двойного налогообложения с Россией

"Фракция "Новые люди" во главе с Алексеем Нечаевым отправила на заключение в правительство законопроект, который позволит людям получить налоговый вычет не только на занятия спортом, но и на необходимые спортивные товары", — сообщили в партии.

Как отметил Нечаев, спорт — главная "мягкая сила", инструмент для культурной экспансии.

"Чтобы спорт стал по-настоящему массовым, он должен быть доступным. Но сегодня отправить ребенка на теннис многим родителям просто не по карману: одна профессиональная ракетка стоит от 15 тысяч рублей. Чтобы собрать нужный инвентарь фехтовальщику или боксеру, нужны немалые деньги. В итоге многие отсекаются уже на старте", — приводит пресс-служба слова Нечаева.