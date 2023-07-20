МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает индексацию ставок акцизов на большинство подакцизных товаров в 2024 году на 5% вместо ранее запланированных 4%. Третье чтение запланировано на 21 июля. Госдума приняла во втором чтении проект о налоге на сверхприбыль

Редакция первого чтения вносила изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики. В рамках второго чтения депутаты поддержали поправку об индексации ставок акцизов, действующих в текущем году, на 5% в 2024 году, на 4% — в 2025 году и на 4% — в 2026 году. Ставки индексируются в соответствии с ожидаемыми уровнями инфляции на эти годы, пояснял в прошлую пятницу замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

В итоге акциз на крепкий алкоголь в 2024 году составит 643 рубля за литр. В результате дальнейшей индексации на 4% в 2025 году он увеличится до 669 рублей, в 2026 году — до 696 рублей. На алкогольную продукцию крепостью до 9% акциз в 2024 году составит 514 рублей за литр, в 2025 году увеличится до 535 рублей, в 2026 году – до 556 рублей. На вино, сусло и виноматериалы акциз вырастет до 36 рублей, 37 рублей и 38 рублей за литр соответственно; на винные напитки и игристые вина, включая шампанское – до 47 рублей, 49 рублей и 51 рубля.

Для пива крепостью свыше 0,5% и до 8,6%, сидра, пуаре, медовухи акциз в 2024 году составит 26 рублей, в 2025 году – 27 рублей, в 2026 году – 28 рублей. Для более крепкого пива акциз на 2024 год предусмотрен в размере 49 рублей, на 2025 год – 51 рубль, на 2026 год – 53 рубля.

Ставки акцизов на сигареты и папиросы в 2024 году составят 2731 рубль за 1 тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 рублей; в 2025 году — 2840 рублей плюс 16%, но не менее 3857 рублей; в 2026 году — 2954 тысячи рублей плюс 16%, но не менее 4011 рублей. Акциз на сигары в 2024 году вырастет до 292 рублей за штуку, в 2025 году – до 304 рублей, в 2026 году – до 316 рублей; на сигариллы (сигариты), биди, кретек — 4159 рублей за тысячу штук, 4325 рублей и 4498 рублей соответственно.

Акциз на табак составит в 2024 году 4318 рублей за 1 килограмм, в 2025 году — 4491 рубль, в 2026 году — 4671 рубль; а если он предназначен для потребления путем нагревания, то 9094 рубля, 9458 рублей и 9836 рублей соответственно. На жидкости для электронных систем доставки никотина акциз устанавливается на 2024 год в размере 21 рубль за 1 миллилитр, на 2025 год — 22 рубля, на 2026 год — 23 рубля.

Акциз на легковые автомобили мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил включительно составит в 2024 году 58 рублей за 1 лошадиную силу, в 2025 году – 60 рублей, в 2026 году – 62 рубля; от 150 до 200 л.с. — 557 рублей, 579 рублей и 602 рубля соответственно; от 200 до 300 л.с. — 912 рублей, 948 рублей и 986 рублей; от 300 до 400 л.с. — 1555 рублей, 1617 рублей и 1682 рубля; от 400 до 500 л.с. — 1609 рублей, 1673 рубля и 1740 рублей; свыше 500 л.с. — 1662 рубля, 1778 рублей и 1797 рублей соответственно.

Для мотоциклов мощностью свыше 150 л.с. акциз составит в 2024 году 557 рублей, в 2025 году — 579 рублей, в 2026 году — 602 рубля.

Для бензина 5 класса ставка акциза на 2024 год составит 15 048 рублей за тонну, на 2025 год – 15 650 рублей, на 2026 год – 16 276 рублей; не соответствующего 5 классу – 15 458 рублей, 16 076 рублей и 16 719 рублей соответственно; для дизтоплива – 10 425 рублей, 10 842 рубля и 11 276 рублей; для моторных масел – 6628 рублей, 6893 рубля и 7169 рублей соответственно. Ставка акциза на авиакеросин не меняется, сохраняясь в размере 2800 рублей течение всего трехлетнего периода.