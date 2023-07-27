2023-07-27T13:41:33+03:00
2023-07-27T13:41:33+03:00
2023-07-27T13:41:33+03:00
2023
https://1prime.ru/nalogy/20230727/841205982.html
На "Госуслугах" появилась функция оплаты налогов
Налоги
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Возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры России. "Оплачивайте налоги на "Госуслугах"... ПРАЙМ, 27.07.2023
налоги, экономика, новости, госуслуги, налоги, минцифры рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Возможность оплачивать НДФЛ, земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество появилась на "Госуслугах", сообщило Минцифры России.
"Оплачивайте налоги на "Госуслугах". Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС", — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что новый сервис работает только для физических лиц, оплатить можно будет налог на имущество, земельный и транспортный налоги и НДФЛ.
"Как подключить сервис: отправьте в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений; подпишите уже сформированное заявление в приложении "Госключ"; дождитесь сообщения, что согласие принято, оно придёт в течение нескольких минут", — добавили в ведомстве.
Уведомления приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.