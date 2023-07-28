МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, определяющий особенности налогообложения личных фондов граждан — ставка налога на прибыль для них устанавливается в размере 15%, а передача имущества в такой фонд и из него выводится из-под налогообложения. СФ одобрил закон об особенностях приватизации газораспределительных сетей

Документ вносит изменения в Налоговый кодекс в целях реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики, а также касающиеся особенностей налогообложения личных фондов граждан.

Гражданский кодекс признает личным фондом учрежденную гражданином или после его смерти нотариусом на определенный срок или бессрочно унитарную некоммерческую организацию, которая управляет имуществом, переданным ей этим физлицом или унаследованным от него, в соответствии с утвержденными этим же лицом условиями управления.

Институт личных фондов появился в гражданском законодательстве в прошлом году. Граждане передают в личный фонд свое имущество, а затем его получают выгодоприобретатели, которые определены физлицом – учредителем фонда, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Закрепленная в новом законе концепция налогообложения личных фондов предусматривает, что передача имущества в такой фонд и из него не будет облагаться НДС, налогом на прибыль и НДФЛ. При этом личный фонд будет платить налог с доходов, которые он будет получать. Ставка налога составит 15% при условии, что фонд не ведет активную коммерческую деятельность и получает только пассивные доходы, говорил Сазанов. При этом стандартная ставка налога на прибыль организаций составляет 20%.

Доля пассивных доходов, таких как дивиденды, проценты, роялти, доходы от продажи ценных бумаг, производных финансовых инструментов, курсовые разницы, должна составлять более 90% совокупных доходов личного фонда, уточнял замминистра. А в отношении жилых помещений, гаражей, машино-мест стоимостью менее 300 миллионов рублей, переданных личному фонду, максимальная ставка налога на имущество составит 0,3%, как для физлиц.

Закон, который содержит и другие нормы, вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.