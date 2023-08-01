МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Закон об НДФЛ для работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний затронет 300-400 тысяч квалифицированных работников, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. Россиянам продлили льготу по НДФЛ при прощении их долга иностранцами

"Речь может идти о весьма приличной цифре — о не менее 300-400 тысячах высококвалифицированных работников, уехавших за границу, но которые продолжают работать на отечественные компании", — сказал Широв, отвечая на вопрос о количестве российских граждан, которые уехали из страны, но продолжают удаленно работать на российские компании.

Президент России Владимир Путин подписал закон о единой ставке НДФЛ в 13% (или 15% при доходе свыше пяти миллионов рублей) для сотрудников российских компаний, работающих удаленно за рубежом, вне зависимости от их налогового резидентства. Нововведения для штатных сотрудников начнут действовать с 2024 года, для фрилансеров — с 2025 года.

Широв отметил, что сейчас значительное число высококвалифицированных специалистов IT-сферы и других креативных индустрий находятся за границей. "Но они продолжают сохранять свои связи с российскими компаниями, работать на них. Таким образом, они приносят стране пользу, несмотря на то, что находятся за рубежом", — подчеркнул эксперт.

По действующим нормам, человек, который полгода прожил за пределами России, автоматически перестает быть налоговым резидентом РФ. В этом случае работник либо прекращает платить налоги в российский бюджет, либо в отдельных случаях платит их как нерезидент по ставке 30%.

"Чтобы этого избежать, удержать высококвалифицированных работников, данная мера и была принята",- пояснил директор ИНП РАН.