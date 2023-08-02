МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании приостановили действие антидемпинговых пошлин на некоторую продукцию из стали, происходящую из Ирана и России, сообщило в среду Управление по защитным мерам в торговле Британии (Trade Remedies Authority, TRA). Великобритания продолжит курс на запрет новых авто с ДВГ, сообщило СМИ

"Данное официальное уведомление полностью или частично приостанавливает антидемпинговые пошлины на товары из горячекатаного листового проката, нелегированной или других видов легированной стали, происходящие из Ирана или России, в случае, если эти товары из горячекатаного листового проката, нелегированной или других видов легированной стали подлежат обложению заградительной пошлиной", — говорится в документе, опубликованном ведомством на сайте британского правительства.

Мера распространяется на импортируемую продукцию, подлежащую обложению как антидемпинговыми, так и заградительными пошлинами, отмечает TRA.

Ранее Великобритания на год продлила приостановку ограничений на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из Украины. Горячекатаная листовая и рулонная сталь используется преимущественно в машиностроении, электронной промышленности, строительстве и автомобилестроении.