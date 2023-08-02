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Британия приостановила антидемпинговые пошлины на некоторые товары из стали
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Власти Великобритании приостановили действие антидемпинговых пошлин на некоторую продукцию из стали, происходящую из Ирана и России, сообщило в среду Управление по защитным мерам... ПРАЙМ, 02.08.2023
налоги, экономика, новости, великобритания, антидемпинговые пошлины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании приостановили действие антидемпинговых пошлин на некоторую продукцию из стали, происходящую из Ирана и России, сообщило в среду Управление по защитным мерам в торговле Британии (Trade Remedies Authority, TRA).
"Данное официальное уведомление полностью или частично приостанавливает антидемпинговые пошлины на товары из горячекатаного листового проката, нелегированной или других видов легированной стали, происходящие из Ирана или России, в случае, если эти товары из горячекатаного листового проката, нелегированной или других видов легированной стали подлежат обложению заградительной пошлиной", — говорится в документе, опубликованном ведомством на сайте британского правительства.
Мера распространяется на импортируемую продукцию, подлежащую обложению как антидемпинговыми, так и заградительными пошлинами, отмечает TRA.
Ранее Великобритания на год продлила приостановку ограничений на импорт горячекатаной листовой и рулонной стали из Украины. Горячекатаная листовая и рулонная сталь используется преимущественно в машиностроении, электронной промышленности, строительстве и автомобилестроении.