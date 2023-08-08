МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает отдельные положения договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в том числе с США, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Британия расширила антироссийский санкционный список

"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц постановляю:… приостановить действие следующих положений международных договоров Российской Федерации… 2) пункта 4 статьи 1, статей 5 — 21 и 23 Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал", — сказано в тексте документа.

Согласно указу, приостанавливается действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами:

США,

Польша,

Южная Корея,

Болгария,

Швеция,

Люксембург,

Румыния,

Великобритания,

Венгрия,

Ирландия,

Словакия,

Албания,

Бельгия,

Словения,

Хорватия,

Канада,

Черногория,

Швейцария,

Чехия,

Дания,

Норвегия,

Италия,

Финляндия,

Германия,

Франция

Македония,

Кипр,

Испания,

Литва,

Исландия,

Австрия,

Португалия,

Греция,

Новая Зеландия,

Австралия,

Сингапур,

Мальта,

Япония.

Указ приостанавливает действие основных норм налоговых соглашений, регулирующих вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.

Также приостанавливаются статьи, касающиеся налоговых льгот, а также недискриминационные нормы, согласно которым налогоплательщики из стран-участников соглашений не должны платить более обременительные налоги, чем местные.

Вместе с тем глава государства оставил в силе нормы соглашений об устранении двойного налогообложения, таким образом, компании, зарегистрированные в этих странах, по-прежнему смогут зачесть в России суммы уплаченного за рубежом подоходного налога.

Кроме того, Путин поручил МИД РФ направить этим странам уведомления о приостановке положений налоговых договоров, а правительству внести в Госдуму законопроект о приостановлении положений.