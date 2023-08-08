Путин подписал указ о приостановке налоговых договоров с 38 недружественными странами
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает отдельные положения договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в том числе с США, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц постановляю:… приостановить действие следующих положений международных договоров Российской Федерации… 2) пункта 4 статьи 1, статей 5 — 21 и 23 Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал", — сказано в тексте документа.
Согласно указу, приостанавливается действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами:
- США,
- Польша,
- Южная Корея,
- Болгария,
- Швеция,
- Люксембург,
- Румыния,
- Великобритания,
- Венгрия,
- Ирландия,
- Словакия,
- Албания,
- Бельгия,
- Словения,
- Хорватия,
- Канада,
- Черногория,
- Швейцария,
- Чехия,
- Дания,
- Норвегия,
- Италия,
- Финляндия,
- Германия,
- Франция
- Македония,
- Кипр,
- Испания,
- Литва,
- Исландия,
- Австрия,
- Португалия,
- Греция,
- Новая Зеландия,
- Австралия,
- Сингапур,
- Мальта,
- Япония.
Указ приостанавливает действие основных норм налоговых соглашений, регулирующих вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.
Также приостанавливаются статьи, касающиеся налоговых льгот, а также недискриминационные нормы, согласно которым налогоплательщики из стран-участников соглашений не должны платить более обременительные налоги, чем местные.
Вместе с тем глава государства оставил в силе нормы соглашений об устранении двойного налогообложения, таким образом, компании, зарегистрированные в этих странах, по-прежнему смогут зачесть в России суммы уплаченного за рубежом подоходного налога.
Кроме того, Путин поручил МИД РФ направить этим странам уведомления о приостановке положений налоговых договоров, а правительству внести в Госдуму законопроект о приостановлении положений.
https://1prime.ru/nalogy/20230808/841340207.html