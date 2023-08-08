МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, который приостанавливает отдельные положения договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, в том числе с США, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

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"Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц постановляю:… приостановить действие следующих положений международных договоров Российской Федерации… 2) пункта 4 статьи 1, статей 5 — 21 и 23 Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал", — сказано в тексте документа.

Согласно указу, приостанавливается действие основных пунктов налоговых соглашений с 38 странами:

 

  • США,
  • Польша,
  • Южная Корея,
  • Болгария,
  • Швеция,
  • Люксембург,
  • Румыния,
  • Великобритания,
  • Венгрия,
  • Ирландия,
  • Словакия,
  • Албания,
  • Бельгия,
  • Словения,
  • Хорватия,
  • Канада,
  • Черногория,
  • Швейцария,
  • Чехия,
  • Дания,
  • Норвегия,
  • Италия,
  • Финляндия,
  • Германия,
  • Франция
  • Македония,
  • Кипр,
  • Испания,
  • Литва,
  • Исландия,
  • Австрия,
  • Португалия,
  • Греция,
  • Новая Зеландия,
  • Австралия,
  • Сингапур,
  • Мальта,
  • Япония.

 

Указ приостанавливает действие основных норм налоговых соглашений, регулирующих вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.

Также приостанавливаются статьи, касающиеся налоговых льгот, а также недискриминационные нормы, согласно которым налогоплательщики из стран-участников соглашений не должны платить более обременительные налоги, чем местные.

Вместе с тем глава государства оставил в силе нормы соглашений об устранении двойного налогообложения, таким образом, компании, зарегистрированные в этих странах, по-прежнему смогут зачесть в России суммы уплаченного за рубежом подоходного налога.

Кроме того, Путин поручил МИД РФ направить этим странам уведомления о приостановке положений налоговых договоров, а правительству внести в Госдуму законопроект о приостановлении положений.