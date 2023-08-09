ТОКИО, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство Японии сожалеет о решении России о приостановке налоговых соглашений с рядом стран и направило протест по дипломатическим каналам с требованием отмены изменений, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Вступили в силу новые санкции Японии против России по 758 товарам

"Чрезвычайно прискорбно, что в одностороннем порядке было принято решение о таких несправедливых мерах, которые могут быть неблагоприятны для японских граждан и компаний. Мы направили сегодня протест российской стороне по дипломатическим каналам с требованием отмены данного решения", — отметил он.

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, среди которых числится Япония. Документ во вторник был опубликован на официальном портале правовой информации.

Указом президента приостанавливается действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.

Кроме того, приостанавливаются статьи, касающиеся налоговых льгот, а также недискриминационные нормы, согласно которым налогоплательщики из стран-участников соглашений не должны платить более обременительные налоги, чем местные.

Вместе с тем глава государства оставил в силе нормы соглашений об устранении двойного налогообложения, таким образом, компании, зарегистрированные в этих странах, по-прежнему смогут зачесть в России суммы уплаченного за рубежом подоходного налога.

В тексте указа подчеркивается, что решение было принято, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с совершением рядом иностранных государств недружественных действий в отношении Российской Федерации, ее граждан и юридических лиц".