ЖЕНЕВА, 10 авг — ПРАЙМ. Швейцария считает, что налоговое соглашение, подписанное с Россией в 1995 году (CDI-RU), по-прежнему применимо в двустороннем порядке, поскольку Берн официально не уведомлен о частичной приостановке его действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина Швейцарии. Япония отреагировала на решение России приостановить налоговое соглашение

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, среди которых числится Швейцария. Указом приостанавливается действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.

"На сегодняшний день решение России приостановить действие некоторых положений CDI-RU указом не было доведено до сведения Швейцарии по дипломатическим каналам. Швейцария считает, что CDI-RU остается применимым на двусторонней основе", — сообщили в пресс-службе. В Минфине добавили, что Швейцария ознакомилась с указом.

Путин поручил МИД РФ уведомить страны о приостановке договоров, а кабмину — внести в Госдуму соответствующий законопроект.