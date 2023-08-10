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2023-08-10T11:40:35+03:00
2023
https://1prime.ru/nalogy/20230810/841373583.html
В Швейцарии считают, что налоговое соглашение с Россией все еще применимо
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. Швейцария считает, что налоговое соглашение, подписанное с Россией в 1995 году (CDI-RU), по-прежнему применимо в двустороннем порядке, поскольку Берн официально не уведомлен о... ПРАЙМ, 10.08.2023
финансы, бизнес, налоги, экономика, новости, россия, швейцария, налоговое соглашение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЖЕНЕВА, 10 авг — ПРАЙМ. Швейцария считает, что налоговое соглашение, подписанное с Россией в 1995 году (CDI-RU), по-прежнему применимо в двустороннем порядке, поскольку Берн официально не уведомлен о частичной приостановке его действия, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина Швейцарии.
Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами, среди которых числится Швейцария. Указом приостанавливается действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.
"На сегодняшний день решение России приостановить действие некоторых положений CDI-RU указом не было доведено до сведения Швейцарии по дипломатическим каналам. Швейцария считает, что CDI-RU остается применимым на двусторонней основе", — сообщили в пресс-службе. В Минфине добавили, что Швейцария ознакомилась с указом.
Путин поручил МИД РФ уведомить страны о приостановке договоров, а кабмину — внести в Госдуму соответствующий законопроект.