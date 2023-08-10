МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. "Цифра брокер" в соответствии с указом президента РФ начинает удерживать налог по ставке 30% с резидентов РФ на дивиденды эмитентов США, следует из сообщения компании. В Швейцарии считают, что налоговое соглашение с Россией все еще применимо

"С 8 августа 2023 года указом президента РФ приостановлено действие статьи "Дивиденды" Соглашения об избежании двойного налогообложения, заключённого между РФ и США (СОИДН). В этой связи, начиная с 8 августа до получения разъяснений со стороны уполномоченных органов США вышестоящим депозитарием Freedom Finance Europe LTD будет удерживаться налог по ставке 30% на дивиденды эмитентов США (по ценным бумагам с суффиксом тикера ".US")", — говорится в сообщении компании "Цифра брокер".

"Если уполномоченными органами США будет указано, что США не будет ответно приостановлено действие СОИДН, суммы излишне удержанных Freedom Finance Europe LTD налогов будут зачислены на брокерский счёт в установленные сроки после получения их "Цифра брокер", — также сообщает компания.

"Указом не были приостановлены положения статьи 24 СОИДН об избежании двойного налогообложения и налог, уплаченный в пользу США возможно учитывать при определении налоговых обязательств по НДФЛ в Российской Федерации. Купонный доход, полученный от эмитентов США, по-прежнему освобожден от налогообложения в США", — сообщает компания.

Президент Владимир Путин во вторник подписал указ о приостановке отдельных положений договоров РФ по налогообложению с 38 недружественными странами. Указом приостанавливается действие основных норм налоговых соглашений, которые регулируют вопросы налогообложения движимого и недвижимого имущества, дивидендов, процентов, доходов от услуг и авторских прав, гонораров и доходов от работы по найму, а также налогообложения капитала.