МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минфин разрешил не взимать налог у источника с выплачиваемых из России процентных доходов экспортно-кредитным агентствам и банкам в недружественных странах после приостановки налоговых соглашений с ними, соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ будут подготовлены к осени текущего года, говорится в материалах на сайте министерства. Путин определил особенности налогообложения личных фондов россиян

"При выплате доходов в виде процентов расположенным в недружественных странах экспортно-кредитным агентствам, а также организациям, осуществляющим банковскую деятельность в соответствии с личным законом, которые ранее были освобождены от налога у источника (или применяли пониженную ставку налога у источника) согласно международным налоговым договорам России, действие которых приостановлено Указом, налоговые агенты вправе по таким процентным доходам продолжать не исчислять и не удерживать у источника налог на прибыль организаций (или исчислять и удерживать такой налог по соответствующей пониженной ставке)", — сообщает Минфин России.

Таким образом, проценты, выплачиваемые, к примеру, российским заемщиком по кредиту, привлеченному в зарубежном банке, могут попасть под двойное налогообложение: и в России — у источника выплаты, и в стране, налоговым резидентом которой является соответствующая кредитная организация.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о приостановке ряда норм соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Приостанавливаемые нормы, в том числе, касаются налогов на процентные доходы.

В России сохранится действующий порядок налогообложения таких доходов и исключают возможность двойного взыскания налогов с выплачиваемых процентов даже после приостановки соответствующих международных соглашений.

"Соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ будут подготовлены в период осенней сессии Госдумы 2023 года и будут применяться к указанным доходам в виде процентов, выплаченным начиная с даты приостановления действия положений международных налоговых договоров России", — уточняется в сообщении.