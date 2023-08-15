МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Реформа по внедрению единого налогового счета (ЕНС) состоялась, система работает без сбоев, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров. Выручка "О’Кей" во втором квартале выросла до 49,7 миллиарда рублей

"Первое, что я бы хотел отметить — это то, что мы можем констатировать — реформа (по внедрению ЕНС — ред.) состоялась. Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки и сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет. Собственно, как я вам докладывал, система поступления доходов в виде налоговых платежей работает абсолютно четко без сбоев", — сказал Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Глава ФНС также отметил, что сейчас уже открыто 56 миллионов личных кабинетов налогоплательщиков. "Из них 51 миллион — наши граждане (физлица — ред.), 3,6 миллиона — это индивидуальные предприниматели и 1,6 миллиона — это наши юридические лица, то есть система функционирует полностью", — отметил Егоров.

По его словам, сейчас также идет работа над поправками, которые позволят налогоплательщикам без усиленной подписи подавать уведомления в налоговое органы. Также будет скорректирована система налоговых вычетов со страховых взносов. "Если раньше у нас страховые взносы уменьшали упрощенную систему налогообложения и патент только уплаченный, теперь будут только начисленные. То есть, не дожидаясь уплаты, у нас сразу идет уменьшение. Это тоже очень удобная конструкция для людей", — подчеркнул Егоров.

В конце мая глава ФНС рассказал о трудностях, которые возникли в рамках введения единого налогового счета, и принес извинения за "плохое внедрение".

В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков.