Глава ФНС Егоров: реформа по внедрению ЕНС успешно состоялась
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Реформа по внедрению единого налогового счета (ЕНС) состоялась, система работает без сбоев, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.
"Первое, что я бы хотел отметить — это то, что мы можем констатировать — реформа (по внедрению ЕНС — ред.) состоялась. Мы структурировали все данные, систематизировали все потоки и сегодня у нас платежи идут через единый налоговый счет. Собственно, как я вам докладывал, система поступления доходов в виде налоговых платежей работает абсолютно четко без сбоев", — сказал Егоров на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Глава ФНС также отметил, что сейчас уже открыто 56 миллионов личных кабинетов налогоплательщиков. "Из них 51 миллион — наши граждане (физлица — ред.), 3,6 миллиона — это индивидуальные предприниматели и 1,6 миллиона — это наши юридические лица, то есть система функционирует полностью", — отметил Егоров.
По его словам, сейчас также идет работа над поправками, которые позволят налогоплательщикам без усиленной подписи подавать уведомления в налоговое органы. Также будет скорректирована система налоговых вычетов со страховых взносов. "Если раньше у нас страховые взносы уменьшали упрощенную систему налогообложения и патент только уплаченный, теперь будут только начисленные. То есть, не дожидаясь уплаты, у нас сразу идет уменьшение. Это тоже очень удобная конструкция для людей", — подчеркнул Егоров.
В конце мая глава ФНС рассказал о трудностях, которые возникли в рамках введения единого налогового счета, и принес извинения за "плохое внедрение".
В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать единым платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков.
https://1prime.ru/nalogy/20230815/841447215.html