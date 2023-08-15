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2023
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ЦБ Китая понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии
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. Народный банк Китая во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить... ПРАЙМ, 15.08.2023
налоги, экономика, новости, банки, финансы, китай, цб китая, понижение ставок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить их временные потребности в наличных средства, на 10 базисных пунктов.
Ставка по кредитам овернайт теперь будет составлять 2,65%, ставка по кредитам на семь дней — 2,80%, а по 1-месячным кредитам — 3,15%. Такая информация содержится в заявлении НБК, опубликованном онлайн.
Ранее в течение сессии Народный банк Китая неожиданно понизил ключевые процентные ставки второй раз за три месяца. Это стало еще одним признаком того, что власти наращивают усилия по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы помочь восстановлению экономики.