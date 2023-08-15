МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая во вторник понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии (SLF), по которой он предоставляет кредиты коммерческим банкам, чтобы удовлетворить их временные потребности в наличных средства, на 10 базисных пунктов.

Ставка по кредитам овернайт теперь будет составлять 2,65%, ставка по кредитам на семь дней — 2,80%, а по 1-месячным кредитам — 3,15%. Такая информация содержится в заявлении НБК, опубликованном онлайн.

Ранее в течение сессии Народный банк Китая неожиданно понизил ключевые процентные ставки второй раз за три месяца. Это стало еще одним признаком того, что власти наращивают усилия по смягчению денежно-кредитной политики, чтобы помочь восстановлению экономики.