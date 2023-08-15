МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Депутат ГД от ЛДПР Владимир Кошелев предложил вместо повышения ставки ЦБ ввести налог на биржевые сделки и более жестко регулировать валютную прибыль. ЦБ допускает рост ключевой ставки в случае усиления проинфляционных рисков

Банк России на внеочередном заседании во вторник повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. При этом ЦБ убрал из своего заявления по ключевой ставке сигнал о возможности ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.

"Сейчас надо было не повышать ключевую ставку, убивая свой собственный, внутренний экономический рост, нанося удар как по государственному, так и по частному развитию. А, к примеру, вводить налог на валютные биржевые сделки и более жестко регулировать валютную прибыль. Тем самым, будет ослаблен внутренний негативный эффект от девальвации, обуздан её избыточный, спекулятивный характер", — сообщил Кошелев РИА Новости.

Неизбежное после повышения ключевой ставки и удорожание "заемных денег" вряд ли поможет справиться с ростом цен в магазинах, отметил парламентарий.

"Но оно может затормозить реализацию огромного количества стратегически важных для России проектов, нацеленных на перспективное развитие страны, ее собственной промышленности, собственного производства, снижение нашей зависимости от внешних рынков и, соответственно, от курсов чужих валют", — продолжил он.

При этом он отметил, что национальная промышленность, в случае работы его предложения, сохранит возможность финансировать свое развитие, благодаря чему бюджет получит долгосрочный и устойчивый источник пополнения, за счет ускорения темпов экономического роста.