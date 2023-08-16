МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основатель и генеральный директор обувной российской компании Ralf Ringer Андрей Бережной обвиняется в уклонении от уплаты налогов, бизнесмен находится под подпиской о невыезде.

Об этом стало известно в ходе заседания общественного совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", где Бережной лично рассказал о своем деле, передает корреспондент РИА Новости.

Мужчине предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, данная статья УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Бережной находится под подпиской о невыезде.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год Бережной представлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о сделках АО "Ральф Рингер", что повлекло снижение подлежащих уплате налогов на сумму более 45 млн рублей.

Как заявлял Бережной, срок давности по данному делу истек в марте 2023 года, однако он сам отказался от закрытия дела по нереабилитирующим основаниям, так как считает себя невиновным.

"Произошло возбуждение уголовного дела до вступления в законную силу решения налогового органа… Дело возбуждено за год до возникновения обязательства компании платить… Мы платежеспособны, мы готовы доказать свою невиновность в суде, однако нам просто продолжают арестовывать имущество", — заявил он.

В настоящий момент в арбитражных судах налоговые органы судятся с компанией из-за страховых взносов, налогов, штрафов и пеней, в делах фигурируют сотни миллионов рублей, фирме может грозить банкротство.

Ralf Ringer – крупнейшее предприятие-производитель обуви для потребительского рынка в России, имеет четыре фабрики внутри страны.