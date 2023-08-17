МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Более восьми миллионов человек в России зарегистрировались в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), то есть — самозанятых, а их суммарный доход превысил 2,5 триллиона рублей, сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС) России. Путин установил страховые взносы для самозанятых в новых регионах

"В России уже 8,1 миллиона человек зарегистрированы как самозанятые. Их суммарный доход составляет более 2,5 триллиона рублей. Сформировано более 1,4 миллиарда чеков, в среднем каждый на сумму 1 772 рубля", — говорится в сообщении.

Особенность этого специального налогового режима в том, что все общение налогоплательщика с налоговыми органами происходит дистанционно — через мобильное приложение "Мой налог". Стать самозанятым можно через программы партнеров проекта (уполномоченных кредитных организаций), а также через портал "Госуслуги". По данным ФНС, 71% самозанятых встали на учет через "Мой налог", 24% — через уполномоченные кредитные организации, и 5% — через портал "Госуслуги".

НПД востребован не только среди россиян. Так, количество самозанятых лиц-граждан Киргизии составляет более 134 тысяч человек, Белоруссии – более 23 тысяч, более чем по 10 тысяч зарегистрированных в этом статусе граждан Армении и Казахстана, и еще более 4 тысяч граждан Украины.

Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" введен с 2019 года и сейчас применяется на всей территории России. С 1 января 2023 года он действует в Запорожской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках, а также на территории города Байконур.

"Больше половины самозанятых ранее не регистрировали свои доходы", — сообщает ФНС.