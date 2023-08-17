МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в России, оценивает сумму, которую ей необходимо уплатить в качестве налога на сверхприбыль, в 400 миллионов рублей, обеспечительный платеж будет внесен до 30 ноября, сообщается в финансовой отчетности компании. Совет директоров "Черкизово" рекомендовал выплатить дивиденды

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль, который составляет 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен до 28 января 2024 года, его сумму можно снизить вдвое, если перечислить в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года обеспечительный платеж.

"Принимая во внимание намерение руководства выплатить гарантийный депозит в указанные выше сроки, руководство группы оценивает сумму налога на сверхприбыль в размере 400 миллионов рублей, которая будет признана и представлена в консолидированном отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2023 года, как текущий налог на прибыль", — говорится в отчетности.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева, испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.