2023-09-05T11:38:47+03:00

2023-09-05T11:38:47+03:00

2023-09-05T11:38:47+03:00

2023

https://1prime.ru/nalogy/20230905/841659223.html

Минфин не увидел смысла в допналоге для ушедших компаний

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

МИНФИН НЕ ВИДИТ СМЫСЛА ВВОДИТЬ ДОПНАЛОГ ДЛЯ УШЕДШИХ КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ ЗАХОТЕЛИ ВЕРНУТЬСЯ В РФ — ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА Новость дополняется ПРАЙМ, 05.09.2023

бизнес, налоги, экономика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60