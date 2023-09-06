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Минфин хочет отсрочить налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах
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Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах, следует из проекта постановления правительства РФ,... ПРАЙМ, 06.09.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин.
"Проект… 1. Предоставить организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, право на следующие меры поддержки: а) продление на 12 месяцев установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты налога на прибыль организаций (далее — налог), авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2023 году", — говорится в документе.
Авторы проекта уточняют, что к организациям, имеющим право на получение такой меры поддержки, "относятся государственные предприятия и учреждения, за которыми закреплены во владение, пользование и (или) распоряжение объекты топливно-энергетического комплекса, и местом нахождения этих государственных предприятий и учреждений являются территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области".