МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Россияне начали получать уведомления с расчетом имущественных налогов – они уже появились в личных кабинетах на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и на едином портале государственных и муниципальных услуг, если налогоплательщик пользуется этими сервисами, при этом в текущем году все налоги впервые можно будет уплатить одним платежом на единый налоговый счет. Физлиц могут освободить от налога при продаже некоторой недвижимости

"До конца октября 70,6 миллиона налоговых уведомлений будут направлены гражданам по почте заказными письмами или размещены в личном кабинете налогоплательщика и в личном кабинете на едином портале государственных и муниципальных услуг, если налогоплательщик пользуется этими сервисами", — говорится в сообщении на сайте ФНС.

В России с 1 января текущего года заработал новый порядок зачисления налогов — единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Теперь все налоговые обязательства бизнес и граждане могут оплачивать одним общим платежом, указав только его сумму и свой ИНН. Реформа была призвана упростить систему уплаты налогов для плательщиков.

Налоговая служба теперь формирует общий баланс обязательств налогоплательщика, складывая все его обязательные платежи — налоги на недвижимость, землю, транспорт, НДФЛ, который не был уплачен ранее, а также задолженности, пени и штрафы — и вычитая то, что уже уплачено ранее.

Узнать детализацию своего баланса и пополнить счет можно в личном кабинете на сайте ФНС. Оплатить налоги также можно через "Госуслуги". Лицам, не имеющим доступа к этим сервисам, налоговое уведомление отправляется по почте заказным письмом. Заплатить имущественные налоги нужно до 1 декабря следующего года. Уведомление об уплате должно прийти налогоплательщику не позднее чем за месяц до этой даты.

Если налогоплательщик пользуется льготами, полностью освобождающими его от уплаты налогов, или общая сумма его налоговых обязательств меньше 100 рублей — налоговое уведомление ему направляться не будет.